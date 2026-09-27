Erőszak
Garázdaság és rendzavarás miatt hallgatta meg a rendőrség azt férfit, aki tojással próbálta Magyar Pétert megdobni
Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni.2026.09.27 20:19MTI
A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap az MTI-vel azt közölte, a férfit szabadon bocsátották.
A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a Szolnoki Rendőrkapitányságon hallgatták meg.
Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni.
A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy "fröccsöt locsolni". Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, "most szétesni látszik".
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