Erőszak

OMSZ: mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban

A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó-mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában részt vevő egyik mentős is érintett volt - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton a Facebook-oldalán.



A mentőszolgálat azt írta: a történteket eljárás keretében vizsgálják. További részleteket nem közöltek.



A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitófordulójában.



A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították, ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki.