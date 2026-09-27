Erőszak
OMSZ: mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban
A történteket eljárás keretében vizsgálják.2026.09.27 12:13MTI
A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó-mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában részt vevő egyik mentős is érintett volt - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton a Facebook-oldalán.
A mentőszolgálat azt írta: a történteket eljárás keretében vizsgálják. További részleteket nem közöltek.
A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitófordulójában.
A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították, ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:20 "Veled vagyunk, Balázs!" - fideszes politikusok álltak ki Hankó Balázs mellett
- 20:19 Garázdaság és rendzavarás miatt hallgatta meg a rendőrség azt férfit, aki tojással próbálta Magyar Pétert megdobni
- 18:18 Magyar Péter: 10 milliárd forintos várólistacsökkentési program indul
- 16:16 Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót
- 14:15 Magyar Péter: a KATA széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány
- 12:14 Ismét Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé
- 12:13 OMSZ: mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06