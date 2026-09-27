Erőszak

OMSZ: mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban

A történteket eljárás keretében vizsgálják.

2026.09.27 12:13MTI
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A péntek esti magyar-ukrán labdarúgó-mérkőzésen kialakult dulakodásban a rendezvény egészségügyi biztosításában részt vevő egyik mentős is érintett volt - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton a Facebook-oldalán.

A mentőszolgálat azt írta: a történteket eljárás keretében vizsgálják. További részleteket nem közöltek.

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitófordulójában.

A mérkőzés hosszabbításában Olekszandr Nazarenko Tóth Rajmund elleni szabálytalansága után megkapta második sárga lapját és kiállították, ezt követően a két csapat játékosai között tömegjelenet, dulakodás alakult ki.

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