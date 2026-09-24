Kábítószer
Elaludt otthon, az albérletben maradt a drog és több mint 6 millió forint
Nem jelentkezett ki időben zuglói apartmanjából egy 22 éves férfi, a tulajdonos pedig takarítás közben több mint hatmillió forintot és több mint egy kilogramm kábítószergyanús anyagot talált a lakásban.2026.09.24 12:40ma.hu
Nem mindennapi módon bukott le egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított fiatal Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint a 22 éves S. Richárd egy népszerű szálláskereső oldalon keresztül körülbelül egy hétre bérelt ki egy apartmant Zuglóban.
A rendőrség szerint a férfi azért használta az ideiglenes szállást, hogy családja előtt elrejtse feltételezett kábítószer-kereskedői tevékenységét.
A kijelentkezés előtti éjszakát azonban otthon töltötte a családjával, ahol elaludt, így másnap nem jelent meg a megbeszélt időpontban.
A tulajdonos hiába várta és értesítést sem kapott, ezért elment az apartmanhoz. A lakást lelakott állapotban találta, így takarítani kezdett – ekkor jött a meglepetés.
Egy táskában pontosan 6 296 000 forintot talált. A lakás különböző pontjairól emellett mérleg, bruttó 1056,98 gramm növényi törmelék, 6,61 gramm fehér por, laminálógép és lamináló fóliák, valamint egy pénzszámláló gép is előkerült.
A tulajdonos értesítette a rendőrséget.
S. Richárdot még aznap este az otthonában fogták el. A BRFK szerint addigra már sejtette, hogy hamarosan megjelennek nála a rendőrök, miután telefonon beszélt az apartman tulajdonosával.
A 22 éves férfit kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették.
Így végül nem egy rendőrségi rajtaütés vagy hosszú megfigyelés, hanem egy elmulasztott kijelentkezés és az utána következő takarítás vezetett a lebukásához.
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