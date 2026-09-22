Állatvédelem

Kegyetlenül megkínzott és megölt egy macskát egy 14 éves fiú Oroszlányban - brutális online hálózathoz vezettek a nyomok

Kegyetlenül megöltek egy macskát Oroszlányban, a rendőrök pedig egy 14 éves fiút fogtak el: a helyszínen hagyott "764" felirat egy kiskorúakat célzó nemzetközi, erőszakos online hálózathoz vezetett. 2026.09.22 10:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szeptember 15-én érkezett bejelentés a rendőrséghez egy Oroszlány Haraszthegy városrészében talált macskatetemről. Az állatot kegyetlen módon ölték meg.



A helyszínen megtalálták az elkövetéshez használt kést, mellette pedig egy papírlapot, amelyre a „764” számot és további sötét, agresszív kifejezéseket írtak.



A nyomozók rövid idő alatt azonosítottak és elfogtak egy 14 éves helyi fiút. A rendőrség közlése szerint kihallgatásán beismerte, hogy ő ölte meg az állatot.



A történet azonban itt vett még aggasztóbb fordulatot. A fiú elmondta, hogy a Discordon keresztül csatlakozott a 764 nevű online közösséghez.



A rendőrség tájékoztatása szerint a 764 egy nemzetközi, decentralizált online bűnszervezet és erőszakos nihilista szélsőséges hálózat, amely elsősorban kiszolgáltatott fiatalokat és kiskorúakat vesz célba. Tagjai közösségi oldalakon és játékplatformokon keresztül lépnek kapcsolatba velük, bizalmat építenek ki, majd kompromittáló vagy intim felvételeket próbálnak megszerezni, amelyeket később zsarolásra használhatnak.



A 14 éves fiú ellen különös szenvedést okozó állatkínzás bűntette miatt indult eljárás.



A rendőrség az eset kapcsán külön figyelmeztette a szülőket: érdemes rendszeresen beszélni a gyerekekkel arról, milyen online közösségekben mozognak, kikkel kerülnek kapcsolatba, és tudatosítani bennük, hogy fenyegetés vagy zsarolás esetén segítséget kérhetnek.



Az oroszlányi eset így már nem csupán egy különösen súlyos állatkínzási ügy: arra is ráirányítja a figyelmet, milyen veszélyes közösségek találhatják meg a gyerekeket azokon az online platformokon, amelyeket nap mint nap használnak.