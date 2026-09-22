Állatvédelem
Kegyetlenül megkínzott és megölt egy macskát egy 14 éves fiú Oroszlányban - brutális online hálózathoz vezettek a nyomok
Kegyetlenül megöltek egy macskát Oroszlányban, a rendőrök pedig egy 14 éves fiút fogtak el: a helyszínen hagyott "764" felirat egy kiskorúakat célzó nemzetközi, erőszakos online hálózathoz vezetett.2026.09.22 10:34ma.hu
Szeptember 15-én érkezett bejelentés a rendőrséghez egy Oroszlány Haraszthegy városrészében talált macskatetemről. Az állatot kegyetlen módon ölték meg.
A helyszínen megtalálták az elkövetéshez használt kést, mellette pedig egy papírlapot, amelyre a „764” számot és további sötét, agresszív kifejezéseket írtak.
A nyomozók rövid idő alatt azonosítottak és elfogtak egy 14 éves helyi fiút. A rendőrség közlése szerint kihallgatásán beismerte, hogy ő ölte meg az állatot.
A történet azonban itt vett még aggasztóbb fordulatot. A fiú elmondta, hogy a Discordon keresztül csatlakozott a 764 nevű online közösséghez.
A rendőrség tájékoztatása szerint a 764 egy nemzetközi, decentralizált online bűnszervezet és erőszakos nihilista szélsőséges hálózat, amely elsősorban kiszolgáltatott fiatalokat és kiskorúakat vesz célba. Tagjai közösségi oldalakon és játékplatformokon keresztül lépnek kapcsolatba velük, bizalmat építenek ki, majd kompromittáló vagy intim felvételeket próbálnak megszerezni, amelyeket később zsarolásra használhatnak.
A 14 éves fiú ellen különös szenvedést okozó állatkínzás bűntette miatt indult eljárás.
A rendőrség az eset kapcsán külön figyelmeztette a szülőket: érdemes rendszeresen beszélni a gyerekekkel arról, milyen online közösségekben mozognak, kikkel kerülnek kapcsolatba, és tudatosítani bennük, hogy fenyegetés vagy zsarolás esetén segítséget kérhetnek.
Az oroszlányi eset így már nem csupán egy különösen súlyos állatkínzási ügy: arra is ráirányítja a figyelmet, milyen veszélyes közösségek találhatják meg a gyerekeket azokon az online platformokon, amelyeket nap mint nap használnak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:31 Elszabadult ló elé hajtott egy autós Keszthelyen
- 18:49 Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát
- 16:42 Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait
- 14:40 Kedden újranyitott a Terror Háza Múzeum
- 12:37 Megválasztották a médiatanács elnökét és négy tagját
- 10:34 Kegyetlenül megkínzott és megölt egy macskát egy 14 éves fiú Oroszlányban - brutális online hálózathoz vezettek a nyomok
- 8:28 Mozdulatlanul feküdt a 6-os út közepén egy kutya, társa végig mellette maradt
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06