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Mozdulatlanul feküdt a 6-os út közepén egy kutya, társa végig mellette maradt

Megrázó látvány fogadott három fiatalt a 6-os úton: egy végletekig lesoványodott kutya mozdulatlanul feküdt az úttesten, miközben társa mellette ült és nem hagyta magára. 2026.09.22 08:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két rendkívül rossz állapotban lévő kutyát mentettek meg a 6-os útról – számoltak be az esetről a Pusztaszabolcsi Civil Állatmentők.



Három fiatal vette észre az állatokat. Az egyik kutya mozdulatlanul feküdt az út közepén, ezért elsőre attól lehetett tartani, hogy már nem él. Társa azonban ott ült mellette.



A fiatalok nem hajtottak tovább: megálltak, segítséget kértek, és egészen az állatmentők megérkezéséig a helyszínen maradtak.



Kiderült, hogy a fekvő kutya életben van. Az állatmentők szerint mindkét eb borzasztóan sovány és kimerült volt. Egyikük egy körülbelül egyéves border collie jellegű kutya, társa pedig egy nagyjából tízéves szuka.



„Mást nem éreztem rajtuk, csak a csontjukat és a kimerültséget” – írta az egyik állatmentő. Beszámolója szerint mindkét kutya bújt hozzájuk, és szinte érezni lehetett rajtuk, hogy megértették: végre segítséget kaptak.



A két állatot az Érdi Civil Állatmentők fogadták be. Már mindketten biztonságban vannak, pontos egészségi állapotukról a vizsgálatok után adnak további tájékoztatást.



Az állatmentők külön megköszönték a három fiatal segítségét, akik nem hagyták magukra a bajba jutott kutyákat: „Ti is menthettek életeket.”