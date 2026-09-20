Tűzvész

Felgyújtotta a házukat, mert a volt felesége és a három gyereke kapta meg

Teljesen kiégett egy család otthona Geszten, a házban élő három, 5, 9 és 12 éves kisfiú mindenét elveszítette - most összefogást és segítséget kérnek számukra. 2026.09.20 08:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűz pusztított egy családi házban Geszten, az épületben és annak berendezésében a beszámoló szerint hatalmas kár keletkezett.



A Gyulai Csevegő hírszolgálat közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a házban egy édesanya és három, 5, 9 és 12 éves kisfia élt. A gyerekek ruhái és személyes tárgyai, valamint gyakorlatilag a család teljes háztartása a lángok martalékává vált.



A bejegyzés súlyos állítást is megfogalmaz a tűz keletkezéséről: a poszt szerzője szerint az ingatlant az édesanya volt férje, a gyermekek apja gyújtotta fel egy családi konfliktus miatt. Ennek körülményeiről és az esetleges büntetőeljárásról a felhívás nem közöl hivatalos információt.



A családnak most szinte mindenre szüksége van, ezért gyűjtést indítottak számukra. Tárgyi és pénzbeli segítséget egyaránt várnak, de már a felhívás megosztását is segítségnek tekintik.



A szervezők azt kérik, aki támogatni szeretné az otthon nélkül maradt édesanyát és három gyermekét, a Gyulai Csevegő hírszolgálat felhívásában megadott elérhetőségeken tegye meg.