Tűzvész

Felgyújtotta a házukat, mert a volt felesége és a három gyereke kapta meg

Teljesen kiégett egy család otthona Geszten, a házban élő három, 5, 9 és 12 éves kisfiú mindenét elveszítette - most összefogást és segítséget kérnek számukra.

2026.09.20 08:58ma.hu
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Tűz pusztított egy családi házban Geszten, az épületben és annak berendezésében a beszámoló szerint hatalmas kár keletkezett.

A Gyulai Csevegő hírszolgálat közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a házban egy édesanya és három, 5, 9 és 12 éves kisfia élt. A gyerekek ruhái és személyes tárgyai, valamint gyakorlatilag a család teljes háztartása a lángok martalékává vált.

A bejegyzés súlyos állítást is megfogalmaz a tűz keletkezéséről: a poszt szerzője szerint az ingatlant az édesanya volt férje, a gyermekek apja gyújtotta fel egy családi konfliktus miatt. Ennek körülményeiről és az esetleges büntetőeljárásról a felhívás nem közöl hivatalos információt.

A családnak most szinte mindenre szüksége van, ezért gyűjtést indítottak számukra. Tárgyi és pénzbeli segítséget egyaránt várnak, de már a felhívás megosztását is segítségnek tekintik.

A szervezők azt kérik, aki támogatni szeretné az otthon nélkül maradt édesanyát és három gyermekét, a Gyulai Csevegő hírszolgálat felhívásában megadott elérhetőségeken tegye meg.

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