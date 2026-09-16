Erőszak
Magyar Péter kiiktatásáról beszélt egy betelefonáló - kirúgták a HírTV műsorvezetőjét
Azonnali hatállyal megszüntették Palányi Nóra munkaviszonyát, miután a HírTV Paláver című élő műsorában egy betelefonáló Magyar Péter "kiiktatásáról" beszélt, a műsorvezető pedig nem szakította félbe azonnal.2026.09.16 16:02ma.hu
Rendkívüli közleményben kért elnézést a HírTV-t és a HírFM-et tulajdonló Mediaworks a Paláver szeptember 15-i adásában történtek miatt.
A műsorba egy idős nő telefonált be, aki Magyar Péterről beszélve azt kérdezte, nincs-e Magyarországon olyan „mesterlövész” vagy „jó céllövő”, aki „kiiktatná” a politikust.
Palányi Nóra műsorvezető nem szakította meg azonnal a betelefonálót, és csak később határolódott el az elhangzottaktól.
A Mediaworks ezt „rendkívül súlyos szakmai hibának” minősítette. A társaság szerint Palányi az érvényben lévő protokollal ellentétesen járt el, ezért munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették.
A történtek miatt belső vizsgálatot is indítottak annak érdekében, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő.
„Nézőinktől, hallgatóinktól és minden érintettől elnézést kérünk” – közölte a médiavállalat.
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