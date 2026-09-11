Tragédia

Égő lakásból ugrott halálba a kétgyermekes anya Zuglóban

Tűz ütött ki péntek reggel egy zuglói panelház 15. emeletén, az ott élő, negyven év körüli nő pedig kizuhant az ablakon és életét vesztette – írta a Blikk.



A lap információi szerint az áldozat, Viktória, édesanyjával és két kiskorú lányával élt a lakásban, a tragédia idején azonban egyedül tartózkodott otthon. A gyerekek korábban már kikerültek a háztartásból, az édesanya pedig jelenleg kórházban van.



A szomszédok arról számoltak be, hogy hajnalban kiabálásra és sikításra ébredtek, majd egy nagy csattanást is hallottak.



A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert, azt a katasztrófavédelem vizsgálja. A lakás teljesen kiégett, jelenleg használhatatlan.



A ház gondnoka szerint az alsóbb emeletek erkélyein pénzt és iratokat is találtak, amelyeket feltehetően a nő dobott ki a lakásból.



A Blikknek nyilatkozó hozzátartozók és szomszédok szerint Viktóriának hosszabb ideje súlyos lelki problémái lehettek, és korábban többször hívtak hozzá rendőröket és mentőket is.



A nő a tragédia előtt két nappal közösségi oldalán is félelmeiről írt. Azt állította, hogy ismeretlenek rendőröknek és mentősöknek adják ki magukat, valamint arról is posztolt, hogy fél elhagyni a lakását.



A hozzátartozók szerint korábban többször próbáltak segítséget kérni számára, de állapotában nem történt tartós változás.



A tragédiát tovább súlyosbítja, hogy Viktória édesanyja a héten sztrókot kapott, lebénult, és jelenleg nem tud kommunikálni.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a halálesettel kapcsolatban közigazgatási eljárás indult, míg a tűz körülményeit külön tűzvizsgálatban tisztázzák.