Erőszak

Félelem költözött Újpalotán egy utcába: a lakó szerint már a saját kertjében sincs nyugalma

Zaklatásról, rendszeres rongálásról és betörésekről számolt be egy nő az Újpalotai csevegő nevű nyilvános Facebook-csoportban. A bejegyzés szerzője azt állítja, hogy a problémák azután kezdődtek, hogy egy többtagú család költözött albérletbe a Kinizsi utcában.



A nő beszámolója szerint azóta napi rendszerességgel bemennek a kertjébe, tárgyakat rongálnak meg, éjszakánként pedig a redőnyét is rángatják. Állítása szerint a redőny már meg is sérült.



A posztban arról is ír, hogy eltűnt egy JBL hangszórója, amelyet másnap megrongálva talált meg ismét a kertben. A nő szerint számos fényképet készített az elmúlt időszakban történt esetekről.



Beszámolója alapján a kutyáját is érte atrocitás: azt állítja, hogy az utcáról egy kukát dobtak rá az állatra.



A bejegyzés szerzője azt írja, hogy a történtek miatt többször kereste a hatóságokat is. Elmondása szerint közterület-felügyelők és rendőrök is jártak már a helyszínen, ám szerinte csak az éppen aktuális helyzetben tudtak intézkedni.



A jegyzőhöz is fordult, de állítása szerint azt a választ kapta, hogy az érintettek nevének ismeretére lenne szükség ahhoz, hogy további lépéseket lehessen tenni.



A nő ennél is súlyosabb gyanút fogalmazott meg: úgy véli, nem feltétlenül egyedi konfliktusról van szó, és más utcákban is történhetnek hasonló esetek. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ezek a posztoló állításai és feltételezései, amelyeket hatósági közlés vagy jogerős döntés jelenleg nem támaszt alá.



A bejegyzésben két ingatlantulajdonost is név szerint megemlít, és azt állítja, hogy több, a környéken található ház is hozzájuk tartozik és a gazdag vállalkozóknál ez divat, hogy így szereznek meg egy-egy ingatlant, amire fáj a foguk. Arra vonatkozóan ugyanakkor nem közölt bizonyítékot, hogy az ingatlantulajdonosoknak közük lenne az általa leírt állítólagos jogsértésekhez.



A posztoló most más károsultakat keres, akik hasonló tapasztalatokról tudnak beszámolni. Célja az, hogy ha többen jelentkeznek, közösen forduljanak a médiához.



Az ügyben egyelőre a Facebook-bejegyzésben szereplő állítások ismertek, ezért azok valóságtartalma és az esetleges érintettek felelőssége további vizsgálat nélkül nem állapítható meg.



