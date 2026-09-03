Állatvédelem

Leragasztott dobozban dobtak ki három kiscicát Miskolcon - esélyük sem volt kijutni

Három, körülbelül négy hónapos kiscicát hagytak egy gondosan leragasztott dobozban egy miskolci kukatároló mellett. Szerencséjükre valaki nem ment el mellettük. 2026.09.03 08:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb megdöbbentő állatelhagyásról számolt be a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA). Miskolcon, a József Attila utcában három kiscicát találtak egy kukatároló mellett.



Az állatokat nem egyszerűen kitették: egy dobozba zárták őket, amelyet alaposan leragasztottak, így a körülbelül négy hónapos cicáknak esélyük sem volt arra, hogy saját erejükből kijussanak.



A MÁSA szerint belegondolni is rossz, mi történhetett volna velük, ha hosszabb ideig senki nem veszi észre a dobozt. A szervezet úgy fogalmazott, csoda, hogy a kiscicák nem fulladtak meg.



Szerencséjükre egy arra járó nőnek feltűnt a doboz. Nem ment el mellette, hanem megállt, megnézte, mi van benne, majd segítséget kért.



Ennek köszönhetően a három kiscicát időben megtalálták.



A történet különösen megrázó annak fényében, hogy az állatok maguktól nem tudtak volna menekülni. A túlélésük végül azon múlt, hogy egy idegen ember nem nézett félre, amikor meglátott egy gazdátlan dobozt a kukák mellett.