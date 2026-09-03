Állatvédelem

Lezárt uzsonnás dobozban hagytak három újszülött kiscicát az erdő szélén Ócsán

Három szinte újszülött kismacskát találtak egy uzsonnás dobozba téve az erdő szélén Ócsán - most sürgősen olyan anyamacskát keresnek számukra, amely befogadhatná és táplálhatná őket. 2026.09.03 06:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdöbbentő esetről számolt be közösségi oldalán az Ócsai Tájház: valaki három, szinte újszülött kismacskát tett egy uzsonnás dobozba, majd az erdő szélén hagyta őket.



A megtalálók most elsősorban nem azt keresik, ki hagyta magára az állatokat, hanem azt próbálják elérni, hogy a három apróság életben maradjon.



Ehhez sürgősen egy szoptatós anyamacskára lenne szükségük, amely néhány hétre befogadhatná a kicsiket. A cicákat természetesen visszavennék, amint már képesek önállóan táplálkozni.



Mint írják, a kismacskákat fecskendőből adott tápszerrel is lehet etetni, de ennél jóval biztosabb megoldást jelentene, ha sikerülne számukra megfelelő mamacicát találni.



Az Ócsai Tájház ezért a lakosság segítségét kéri: aki tud olyan szoptatós macskáról, amelyhez ideiglenesen el lehetne helyezni a három újszülöttet, jelentkezzen náluk.



A történetnek egyelőre szerencsére nem az erdő szélén, egy uzsonnás dobozban lett vége. Most azon múlik a három apró állat sorsa, sikerül-e időben megfelelő pótmamát találni számukra.