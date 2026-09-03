Állatvédelem

Előre megásták a sírját a 12 éves Bogáncsnak - az utolsó pillanatban mentették meg

Megrázó állapotban mentettek meg egy 12 éves kutyát, Bogáncsot. Az állatmentők beszámolója szerint a kutya olyan rossz állapotban volt, hogy korábbi tartási helyén már a sírját is előkészítették.



Bogáncs azonban életben van, és most az állatkórházban küzdenek érte. A kutya rendkívül lesoványodott, kimerült és legyengült, megmentése után infúzióra kötötték. Az állatmentők szerint vélhetően már nem lát és nem hall, ráadásul szőrét hosszú idő alatt kialakult, bűzös, összefüggő szőrpáncél borította.



Az ismert előzmények szerint Bogáncsot utoljára 2017-ben oltották be.



A kutyát egy alapítvány mentette ki, további gondozását pedig a Lelenc Kutyamentő Egyesület vállalta. Az állatorvosi vizsgálatoknak még nincs vége: Bogáncsra szívultrahang is vár, miközben kezelésének költsége már elérte a 150 ezer forintot.



Megmentői most abban bíznak, hogy az idős kutya szervezete elég erős lesz ahhoz, hogy átvészelje ezt az időszakot. Egy biztos: Bogáncs számára az előre megásott sír végül nem a történet végét jelentette. Kapott még egy esélyt az életre.