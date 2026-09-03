Állatvédelem
Előre megásták a sírját a 12 éves Bogáncsnak - az utolsó pillanatban mentették meg
Csonttá soványodva, kimerülten, vélhetően vakon és süketen került állatkórházba Bogáncs, akinek megmentői szerint már a sírját is előre megásták.2026.09.03 12:14ma.hu
Megrázó állapotban mentettek meg egy 12 éves kutyát, Bogáncsot. Az állatmentők beszámolója szerint a kutya olyan rossz állapotban volt, hogy korábbi tartási helyén már a sírját is előkészítették.
Bogáncs azonban életben van, és most az állatkórházban küzdenek érte. A kutya rendkívül lesoványodott, kimerült és legyengült, megmentése után infúzióra kötötték. Az állatmentők szerint vélhetően már nem lát és nem hall, ráadásul szőrét hosszú idő alatt kialakult, bűzös, összefüggő szőrpáncél borította.
Az ismert előzmények szerint Bogáncsot utoljára 2017-ben oltották be.
A kutyát egy alapítvány mentette ki, további gondozását pedig a Lelenc Kutyamentő Egyesület vállalta. Az állatorvosi vizsgálatoknak még nincs vége: Bogáncsra szívultrahang is vár, miközben kezelésének költsége már elérte a 150 ezer forintot.
Megmentői most abban bíznak, hogy az idős kutya szervezete elég erős lesz ahhoz, hogy átvészelje ezt az időszakot. Egy biztos: Bogáncs számára az előre megásott sír végül nem a történet végét jelentette. Kapott még egy esélyt az életre.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:45 Bajba került őz miatt riasztották a tűzoltókat Budapesten
- 12:14 Előre megásták a sírját a 12 éves Bogáncsnak - az utolsó pillanatban mentették meg
- 10:58 Megtalálták Vitézy Dávid rajzfilmes hasonmását
- 8:32 Leragasztott dobozban dobtak ki három kiscicát Miskolcon - esélyük sem volt kijutni
- 6:26 Lezárt uzsonnás dobozban hagytak három újszülött kiscicát az erdő szélén Ócsán
- 22:06 Több helyszínen is kutatást tartott a rendőrség a játékmotorok ügyében
- 20:05 Nyomoz a rendőrség az Eximbank ellen
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06