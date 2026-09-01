Tragédia

Halálos zuhanás Szegeden: a kormányhivatal épületéről esett le egy munkás

A férfi a Rákóczi téri kormányhivatal üvegfelületeinek tisztításán dolgozott, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A helyszínen életét vesztette.

2026.09.01 16:46ma.hu
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Halálos munkabaleset történt kedden kora délután Szegeden, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Rákóczi téri főépületénél. Egy, az épület üvegfelületeinek tisztítását végző vállalkozás munkavállalója munka közben lezuhant.

A Szeged365 információi szerint a középkorú férfi a harmadik emelet magasságából, mintegy 15-20 métert zuhanhatott. A helyszínre mentők érkeztek, de az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint már csak a férfi halálának tényét tudták megállapítani.

Egyelőre nem ismert, pontosan mi vezetett a tragédiához.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkoztatás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt, szakértők bevonásával indított nyomozást.

A kormányhivatal közleménye szerint saját Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának szakemberei is vizsgálják a halálos munkabaleset körülményeit. További részleteket csak a vizsgálat lezárása után közölnek.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak.

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