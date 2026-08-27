Baleset

Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni

Villamos elé futott egy hatéves kisfiú Budapesten – számolt be a súlyos balesetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány.



A gyermek életéért a gyermekmentők a tűzoltókkal és több mentőegységgel együtt küzdöttek a helyszínen.



A kisfiút újra kellett éleszteni. Az életmentés sikerrel járt, a gyermek azonban a baleset következtében több, életveszélyes sérülést szenvedett.



A mentők kritikus állapotban szállították kórházba.



A Magyar Gyermekmentő Alapítvány közlése egyelőre nem tér ki a baleset pontos helyszínére és körülményeire.