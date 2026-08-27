Baleset

Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni

Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy hatéves gyermek, miután villamos elé futott Budapesten. A helyszínen sikerült újraéleszteni, kritikus állapotban vitték kórházba.

2026.08.27 22:12ma.hu
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Villamos elé futott egy hatéves kisfiú Budapesten – számolt be a súlyos balesetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány.

A gyermek életéért a gyermekmentők a tűzoltókkal és több mentőegységgel együtt küzdöttek a helyszínen.

A kisfiút újra kellett éleszteni. Az életmentés sikerrel járt, a gyermek azonban a baleset következtében több, életveszélyes sérülést szenvedett.

A mentők kritikus állapotban szállították kórházba.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány közlése egyelőre nem tér ki a baleset pontos helyszínére és körülményeire.

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