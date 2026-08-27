Baleset
Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni
Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy hatéves gyermek, miután villamos elé futott Budapesten. A helyszínen sikerült újraéleszteni, kritikus állapotban vitték kórházba.2026.08.27 22:12ma.hu
Villamos elé futott egy hatéves kisfiú Budapesten – számolt be a súlyos balesetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány.
A gyermek életéért a gyermekmentők a tűzoltókkal és több mentőegységgel együtt küzdöttek a helyszínen.
A kisfiút újra kellett éleszteni. Az életmentés sikerrel járt, a gyermek azonban a baleset következtében több, életveszélyes sérülést szenvedett.
A mentők kritikus állapotban szállították kórházba.
A Magyar Gyermekmentő Alapítvány közlése egyelőre nem tér ki a baleset pontos helyszínére és körülményeire.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:58 Ügyvédkör: A pártpolitikai szempontok nem írhatják felül a szakmai alkalmasságot a vagyonvisszaszerzési hivatal esetében
- 6:28 Leszakadt gleccser, elszabadult pokol - így alakult ki a nepáli katasztrófa
- 22:12 Villamos elé futott egy 6 éves kisfiú Budapesten, újra kellett éleszteni
- 20:08 36 percen át beszéltek vele a Margit hídon - végül sikerült megmenteni a fiatalt
- 18:07 Ilyet még a Városgondnokság sem látott: belülről gyulladt ki egy fa Székesfehérváron
- 16:00 Rejtélyes vízóra pörög a CATL közelében: tízezrek köbméterei után követelnek választ Debrecenben
- 14:59 Radnai Márk megszólalt az augusztus 20-i állami ünnepség ügyében
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06