Életmentés

36 percen át beszéltek vele a Margit hídon - végül sikerült megmenteni a fiatalt

Minden szó és minden mozdulat számított: több mint fél órán át próbálták elnyerni egy bajba került fiatal férfi bizalmát a rendőrök a Margit hídon. 2026.08.27 20:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy fiatal férfi állt a Margit híd korlátján kívül augusztus 15-én este. A XIII. kerületi rendőrök a mentőkkel egy időben érkeztek a helyszínre, a férfi azonban közölte velük, hogy senkit nem enged közel magához – számolt be az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság.



A rendőrök beszélni kezdtek vele. Krizsán Regina Klaudia törzsőrmester és Gráner Gábor őrmester több mint fél órán keresztül igyekezett megnyugtatni a férfit és elnyerni a bizalmát. Annyira ügyeltek arra, hogy egyetlen mozdulatuk se legyen félreérthető, hogy még azt is előre jelezték neki, amikor felálltak vagy arrébb mentek.



A férfi együttműködött a beszélgetés során, de sokáig nem akart visszatérni a korlát biztonságos oldalára. A rendőrök ezért folytatták a kommunikációt, miközben fokozatosan közelebb kerültek hozzá.



Amikor lehetőség nyílt a biztonságos beavatkozásra, a rendőrök és a mentők közösen visszasegítették a férfit a korlát mögé.



A rendőrök 20 óra 31 perckor érkeztek a helyszínre. Pontosan 36 perccel később, 21 óra 7 perckor a férfi már biztonságban volt. A mentők megvizsgálták, majd kórházba szállították.



A BRFK az eset kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy hasonló helyzetben fontos megfelelő távolságban maradni. A kíváncsiskodók tömege, a közeli mozgás vagy akár egy váratlan gesztus is megnehezítheti, hogy a szakemberek fenntartsák a kapcsolatot a krízisben lévő emberrel.