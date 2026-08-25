Gyilkosság
Bosszúból fejbe lőtte alvó kisfiát - élete végéig fegyházban marad a zákányi apa
Jogerősen tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést kapott az a férfi, aki azért ölte meg alvó kisfiát, hogy ezzel álljon bosszút a tőle elköltöző élettársán.2026.08.25 20:05ma.hu
Élete végéig fegyházban marad az a férfi, aki 2024 októberében a Somogy vármegyei Zákányban megölte saját gyermekét. A Pécsi Ítélőtábla kedden helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így a döntés jogerőssé vált.
A férfinak és élettársának 2022-ben született gyermeke. Kapcsolatuk azonban a bíróság közleménye szerint a férfi italozó életmódja miatt megromlott, a nő pedig 2024 augusztusában végleg elköltözött tőle.
A gyermekkel való kapcsolattartást kezdetben szóbeli megállapodás alapján rendezték. Mivel azonban az apa rendszeresen nem vitte vissza kisfiát a megbeszélt időpontban, az anya végül bírósághoz fordult.
2024 októberében az anya beleegyezésével a férfi ismét saját otthonába vitte gyermekét. Két nappal később azonban elhatározta, hogy a kisfiú megölésével áll bosszút korábbi élettársán.
A férfi elaltatta gyermekét, majd egy állatok leölésére szolgáló eszközzel fejbe lőtte. A kisfiú a helyszínen meghalt.
A Kaposvári Törvényszék első fokon aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek az apát.
A bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.
A Pécsi Ítélőtábla most változtatás nélkül helybenhagyta ezt a döntést. Ez azt jelenti, hogy a férfi tényleges életfogytiglani szabadságvesztést tölt: soha nem bocsátható feltételes szabadságra.
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