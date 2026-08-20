Baleset
Hajszál híján elkerülte a balesetet, de a szóváltás után néhány órával súlyosan megrongálták a család autóját
Négy kiszúrt kerék várta reggel: szemtanúkat keres egy debreceni autós.2026.08.20 14:04ma.hu
Szemtanúk segítségét kéri egy debreceni nő, miután állítása szerint augusztus 19-én este konfliktusba kerültek két elektromos rollerrel közlekedő fiatallal, másnap reggelre pedig mind a négy abroncsukat kiszúrták.
A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban közzétett beszámoló szerint az eset 17 óra körül történt a Szoboszlói úton. A pár autójával egy zárt parkolóba próbált beállni, amikor egyik pillanatról a másikra egy rollerrel közlekedő fiatal került eléjük.
A sofőrnek sikerült időben fékeznie, így ütközés nem történt, a rolleres sem esett el és nem sérült meg. Az eset után azonban szóváltás alakult ki a két autós és a két rolleres között arról, hogy ki mennyire figyelt a másikra.
Az ügy itt látszólag véget is ért. Másnap reggel azonban az autó mind a négy kerekét kiszúrva találták.
A károsult a Facebookon most olyan szemtanúkat keres, akik láthatták az előző napi konfliktust, esetleg felismerik a két fiatalt, vagy az éjszaka folyamán észleltek valakit a megrongált autó környékén.
Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy a rollereseknek bármi közük lenne a rongáláshoz. A két esemény közötti összefüggés jelenleg csak feltételezés.
A bejegyzés szerint a rendőrséget már értesítették, a rendőrök a helyszínen is jártak. A család abban bízik, hogy egy szemtanú vagy más információ segíthet kideríteni, ki szúrta ki az autó négy kerekét.
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