Elképesztő!

Rendőri igazoltatásnak indult, lánykérés lett belőle Nagykátán

A menyasszonyjelölt először azt hitte, közúti ellenőrzés miatt állították meg, de néhány pillanattal később már a jegygyűrű került elő.

2026.08.04 17:31ma.hu
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A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy különleges történetet osztott meg közösségi oldalán: munkatársaik egy meglepetés lánykérés lebonyolításában működtek közre Nagykátán.

A beszámoló szerint a leendő vőlegény azt kérte a rendőröktől, hogy a nagy pillanat egy hétköznapi közúti igazoltatásnak tűnjön. A terv sikerült: a megállított Veronika eleinte azt hihette, hogy rutinellenőrzés zajlik.

A fordulat azonban hamar érkezett: a közlekedési ellenőrzés helyett előkerült a jegygyűrű, Zoltán pedig feltette a nagy kérdést.

A rendőrség szerint különleges élmény volt részese lenni a meglepetésnek, és testközelből látni az örömöt, valamint az érzelmekkel teli pillanatokat.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gratulált az ifjú jegyespárnak, Veronikának és Zoltánnak, és sok boldogságot kívánt nekik a közös életükhöz.

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