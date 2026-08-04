Elképesztő!

Rendőri igazoltatásnak indult, lánykérés lett belőle Nagykátán

A menyasszonyjelölt először azt hitte, közúti ellenőrzés miatt állították meg, de néhány pillanattal később már a jegygyűrű került elő. 2026.08.04 17:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy különleges történetet osztott meg közösségi oldalán: munkatársaik egy meglepetés lánykérés lebonyolításában működtek közre Nagykátán.



A beszámoló szerint a leendő vőlegény azt kérte a rendőröktől, hogy a nagy pillanat egy hétköznapi közúti igazoltatásnak tűnjön. A terv sikerült: a megállított Veronika eleinte azt hihette, hogy rutinellenőrzés zajlik.



A fordulat azonban hamar érkezett: a közlekedési ellenőrzés helyett előkerült a jegygyűrű, Zoltán pedig feltette a nagy kérdést.



A rendőrség szerint különleges élmény volt részese lenni a meglepetésnek, és testközelből látni az örömöt, valamint az érzelmekkel teli pillanatokat.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gratulált az ifjú jegyespárnak, Veronikának és Zoltánnak, és sok boldogságot kívánt nekik a közös életükhöz.