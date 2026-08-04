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Megmutatta a mentőszolgálat, hogyan segítették a 4 éves kisfiút, miközben az édesanyjáért küzdöttek
A segélyhívás másik végén egy fiatal mentésszervező tartotta a lelket a bátor kisfiúban, amíg a mentők a helyszínre értek.2026.08.04 10:49ma.hu
Az Országos Mentőszolgálat újabb részleteket osztott meg annak a megható esetnek a hátteréről, amikor a mindössze négyéves Lacika hívott segítséget, miután édesanyja összeesett a Pest vármegyei otthonuk kertjében.
A mentőszolgálat közlése szerint a segélyhívást Kolozsváry-Kutas Panka fogadta, aki a mentőegység kiérkezéséig folyamatosan vonalban maradt a kisfiúval.
A mentésirányító nemcsak a szükséges információkat gyűjtötte össze és riasztotta a legközelebbi mentőegységet, hanem végig nyugodt, támogató hangnemben beszélt Lacikával, segítve őt a rendkívül nehéz helyzetben.
Az OMSZ kiemelte, hogy a mentésirányítók feladata jóval több a mentők riasztásánál: gyorsan felmérik a segélyhívás tartalmát, kiválasztják a legmegfelelőbb egységet, szükség esetén életmentő tanácsokat adnak, és közben igyekeznek megnyugtatni a segítséget kérőket.
A mentőszolgálat bemutatta Panka pályáját is. Két éve csatlakozott az OMSZ-hez mentőápolóként, jelenleg mentőtiszti tanulmányokat folytat, és az év eleje óta mentésszervezőként is szolgálatot teljesít.
Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében köszönetet mondott Kolozsváry-Kutas Pankának és valamennyi mentésirányítónak az elhivatott munkájukért, amely sok esetben a háttérben zajlik, mégis kulcsszerepet játszik az életmentésben.
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