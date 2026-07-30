Erőszak

Gödön fogtak el egy kiskorúakat célzó férfit - a Bűnvadászok szerint rendőri intézkedés lett az akció vége

A Bűnvadászok csapata közösségi oldalán számolt be arról, hogy Gödön egy olyan férfi ellen léptek fel, aki állításuk szerint kiskorúakat próbált kapcsolatba vonni.



A szervezet bejegyzése szerint az akció végén a férfira bilincs került, és rendőri intézkedés történt.



A Bűnvadászok hangsúlyozták, hogy céljuk a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények felderítésének segítése, és azt üzenték: „A gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőinek tudniuk kell: nem bújhatnak el örökké.”



A szervezet arra kérte követőit, hogy osszák meg a bejegyzést, valamint támogatással segítsék működésüket, amelyből a kiszállások, az üzemanyag és a forgatások költségeit finanszírozzák.