Erőszak
Gödön fogtak el egy kiskorúakat célzó férfit - a Bűnvadászok szerint rendőri intézkedés lett az akció vége
A civil szervezet közlése szerint újabb, gyermekeket megkörnyékező férfit buktattak le Gödön, akit a rendőrség a helyszínen elfogott.2026.07.30 21:59ma.hu
A Bűnvadászok csapata közösségi oldalán számolt be arról, hogy Gödön egy olyan férfi ellen léptek fel, aki állításuk szerint kiskorúakat próbált kapcsolatba vonni.
A szervezet bejegyzése szerint az akció végén a férfira bilincs került, és rendőri intézkedés történt.
A Bűnvadászok hangsúlyozták, hogy céljuk a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények felderítésének segítése, és azt üzenték: „A gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőinek tudniuk kell: nem bújhatnak el örökké.”
A szervezet arra kérte követőit, hogy osszák meg a bejegyzést, valamint támogatással segítsék működésüket, amelyből a kiszállások, az üzemanyag és a forgatások költségeit finanszírozzák.
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