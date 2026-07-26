Állatkínzás

A falhoz vágtak egy kölyökmacskát Mosonmagyaróváron - rendőrségi feljelentés lett az ügyből

Súlyos sérülésekkel került állatorvoshoz egy három hónapos kiscica, miután a gyanú szerint bántalmazta a gazdája. Az ügyben rendőrségi feljelentés is született. 2026.07.26 14:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Menedék Állatvédő Alapítvány Mosonmagyaróvár beszámolója szerint július 22-én segítségkérő hívás érkezett hozzájuk egy mosonmagyaróvári címről, ahol egy vérző fejű kölyökmacska miatt kértek sürgős segítséget.



A bejelentő elmondása alapján a körülbelül három hónapos kiscica kiszökött a lakásból az udvarra, majd a szomszédos lakásban élő férfi visszavitte, és a gyanú szerint a lakásban bántalmazta. Az alapítvány közlése szerint az állatot a férfi a szekrénynek vágta, majd magára hagyta.



A bejelentő értesítette a rendőrséget, valamint az állatvédő szervezetet is. Miután a lakás tulajdonosa hazaért, átadta az önkénteseknek a sokkos állapotban lévő, füléből vérző kiscicát, akit azonnal állatorvoshoz szállítottak.



Az állatorvosi vizsgálat során a kiscicát sokktalanítani és bódítani kellett. A vizsgálatok szerint a dobhártyája kiszakadt, a röntgenfelvételen csonttörést nem találtak, ugyanakkor a nyaki csigolyáknál kisebb elmozdulást észleltek. A sérült fület kitisztították, az állat pedig gyógyszeres kezelést is kapott.



Az alapítvány tájékoztatása szerint a bejelentő vállalta Garfield – így nevezték el a cicát – ideiglenes befogadását, valamint gondoskodott egy másik kölyökmacskáról is, amely szintén ugyanott tartózkodott.



Az ügyben rendőrségi feljelentés készült, amelyhez az állatorvos által kiállított kórlapot is csatolták.



Az állatvédő szervezet szerint Garfield állapota fokozatosan javul: a sérülést követő napon még alig evett, később azonban már elfogadta a nedves eledelt. Az alapítvány bízik abban, hogy teljes felépülése után szerető, végleges otthonra talál.