Tűzvész
Figyelmeztet a katasztrófavédelem: egy elhanyagolt klíma is tüzet okozhat a hőségben
A nagy melegben fokozott terhelés alatt működő légkondicionálók meghibásodása akár lakástüzet is okozhat - a szakemberek több fontos tanácsot is megosztottak.2026.07.22 18:58ma.hu
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós hőség idején fokozottan igénybe vett légkondicionálók meghibásodása tűzhöz vezethet, ezért különösen fontos a rendszeres karbantartás és a biztonságos üzemeltetés.
A katasztrófavédelem adatai szerint 2025-ben 29 alkalommal gyulladt ki légkondicionáló, további 8 esetben pedig a készülék környezetében keletkezett – feltehetően a klímához kapcsolódó – elektromos tűz.
Az idei évben július 2-áig már 14 klímaberendezés kapott lángra, az esetek több mint felénél elektromos hiba állt a háttérben. A legtöbb tűz a kültéri egységet érintette, de előfordult olyan eset is, amikor egy társasházi erkély és a szomszédos erkély is kigyulladt.
A szakemberek szerint csak megfelelő teljesítményű elektromos hálózatra szabad klímát csatlakoztatni, és a telepítést, valamint a rendszeres karbantartást minden esetben szakképzett szerelőre kell bízni. Fontos az is, hogy a kültéri egység közelében ne tároljanak éghető anyagokat.
A figyelmeztetés szerint a meghibásodásra utalhat az égett műanyag szaga, a szokatlan zaj, a gyengébb hűtési teljesítmény, a gyakori hibajelzés vagy a rendszeresen leoldó biztosíték. Ilyen esetben a készüléket ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, majd szakemberrel át kell vizsgáltatni.
A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy feszültség alatt lévő klímaberendezés tüzet tilos vízzel oltani. Az ilyen tüzek kezdeti szakaszában megfelelő, elektromos tüzek oltására is alkalmas porral oltó készülék használata javasolt, miközben a tűzoltókat haladéktalanul értesíteni kell a 112-es segélyhívó számon.
A közlemény egy másik fontos veszélyre is kitér: bár a split klímaberendezések nem fogyasztják a helyiség oxigénjét, megváltoztathatják a levegő áramlását. Nyílt égésterű fűtő-, főző- vagy vízmelegítő készülékek közelében ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a levegő-utánpótlást, ami növelheti a szén-monoxid kialakulásának kockázatát.
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