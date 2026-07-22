Tűzvész

Figyelmeztet a katasztrófavédelem: egy elhanyagolt klíma is tüzet okozhat a hőségben

A nagy melegben fokozott terhelés alatt működő légkondicionálók meghibásodása akár lakástüzet is okozhat - a szakemberek több fontos tanácsot is megosztottak. 2026.07.22 18:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a tartós hőség idején fokozottan igénybe vett légkondicionálók meghibásodása tűzhöz vezethet, ezért különösen fontos a rendszeres karbantartás és a biztonságos üzemeltetés.



A katasztrófavédelem adatai szerint 2025-ben 29 alkalommal gyulladt ki légkondicionáló, további 8 esetben pedig a készülék környezetében keletkezett – feltehetően a klímához kapcsolódó – elektromos tűz.



Az idei évben július 2-áig már 14 klímaberendezés kapott lángra, az esetek több mint felénél elektromos hiba állt a háttérben. A legtöbb tűz a kültéri egységet érintette, de előfordult olyan eset is, amikor egy társasházi erkély és a szomszédos erkély is kigyulladt.



A szakemberek szerint csak megfelelő teljesítményű elektromos hálózatra szabad klímát csatlakoztatni, és a telepítést, valamint a rendszeres karbantartást minden esetben szakképzett szerelőre kell bízni. Fontos az is, hogy a kültéri egység közelében ne tároljanak éghető anyagokat.



A figyelmeztetés szerint a meghibásodásra utalhat az égett műanyag szaga, a szokatlan zaj, a gyengébb hűtési teljesítmény, a gyakori hibajelzés vagy a rendszeresen leoldó biztosíték. Ilyen esetben a készüléket ki kell kapcsolni, áramtalanítani kell, majd szakemberrel át kell vizsgáltatni.



A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy feszültség alatt lévő klímaberendezés tüzet tilos vízzel oltani. Az ilyen tüzek kezdeti szakaszában megfelelő, elektromos tüzek oltására is alkalmas porral oltó készülék használata javasolt, miközben a tűzoltókat haladéktalanul értesíteni kell a 112-es segélyhívó számon.



A közlemény egy másik fontos veszélyre is kitér: bár a split klímaberendezések nem fogyasztják a helyiség oxigénjét, megváltoztathatják a levegő áramlását. Nyílt égésterű fűtő-, főző- vagy vízmelegítő készülékek közelében ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a levegő-utánpótlást, ami növelheti a szén-monoxid kialakulásának kockázatát.