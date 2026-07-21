Tűzvész

Egy szikra is elég: életbevágó figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem a bálatüzek miatt

Az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra figyelmeztet, hogy a bálázási szezonban a tűzveszély nem ér véget azzal, hogy elkészülnek a széna- vagy szalmabálák. A nyári hónapokban rendszeresen előfordulnak olyan tüzek, amelyek egyszerre több tucat vagy akár több száz bálát is elpusztítanak.



A szakemberek szerint már a bálázás közben is kialakulhat tűz. A munkagépeken felhalmozódó száraz növényi por és szalmatörmelék egy meghibásodott csapágy, sérült elektromos vezeték vagy hidraulikatömlő miatt könnyen lángra kaphat. A tűz pillanatok alatt átterjedhet a traktorra, a tarlóra, a már elkészült bálákra és a környező növényzetre.



A katasztrófavédelem ezért azt javasolja, hogy a gépeket ne csak a szezon kezdete előtt vizsgálják át, hanem munka közben is rendszeresen tisztítsák meg, és ellenőrizzék a legfontosabb műszaki alkatrészeket. Emellett a kötelező tűzoltó készüléknek mindig működőképes állapotban és könnyen elérhető helyen kell lennie.



A veszély azonban a betárolás után is fennáll. Ha a széna nem száradt ki megfelelően, a bálák belsejében hő halmozódhat fel, amely akár öngyulladáshoz is vezethet. A folyamatot szokatlan szag, pára, füstölés vagy izzás jelezheti, de előfordulhat, hogy a bála kívülről teljesen épnek látszik.



A szakemberek szerint a frissen betárolt bálákat rendszeresen ellenőrizni kell, lehetőség szerint szénaszondával mérve a belső hőmérsékletet. A gyors melegedés komoly figyelmeztető jel.



Ha egy bála gyanúsan melegszik vagy füstöl, nem szabad zárt tárolóba vinni, és a már felmelegedett kazlat sem szabad megbontani, mert a friss levegő hatására a belsejében izzó részek hirtelen lángra lobbanhatnak.



A katasztrófavédelem azt is hangsúlyozza, hogy a kazlakat az előírt védőtávolságok betartásával, kisebb egységekben érdemes kialakítani, környezetüket pedig mentesen kell tartani az éghető növényzettől. Emellett biztosítani kell, hogy tűz esetén a tűzoltók gyorsan meg tudják közelíteni a területet.



A figyelmeztetés apropóját egy hétvégi, súlyos tűzeset is adja. A Békés vármegyei Csökmőn mintegy 3000 körbála kapott lángra egy szarvasmarhatelepen. A tűzoltók több településről érkeztek a helyszínre, és a beavatkozás során 300 szarvasmarhát, valamint több nádfedeles istállót sikerült megvédeniük. A bálák csaknem 70 százaléka megsemmisült, az utómunkálatok még másnap is tartottak.