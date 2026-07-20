Tűzvész
Hatalmas tűz Áporkán: hatezer tonna bála ég, a legmagasabb riasztási fokozatot rendelték el
Több tucat tűzoltó küzd megállás nélkül a lángokkal, a beavatkozás várhatóan még napokig is eltarthat.2026.07.20 14:44ma.hu
Rendkívüli erőkkel dolgoznak a tűzoltók az Áporka melletti Szabadság telepen, ahol hétfő délelőtt hatalmas szalma- és bálatűz keletkezett. Az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve tájékoztatása szerint a riasztást július 20-án 9:54-kor kapták.
A tűz kezdetben négy, egyenként mintegy 1200, valamint egy 3000 bálából álló szalmarakat érintett. A helyzet súlyossága miatt a riasztási fokozatot előbb IV. kiemeltre, majd 14:03-kor a legmagasabb, V. kiemelt fokozatra emelték.
A délutáni órákban már 10 darab „C” sugárral, 5 darab „H” sugárral és két vízágyúval oltották a lángokat, miközben újabb tűzoltóegységek és vízszállító járművek érkeztek a helyszínre. A munkát munkagépek és drón is segíti, hogy pontosabb képet kapjanak a tűz terjedéséről.
A beavatkozást nehezíti az erős szél, amely izzó parazsakat sodor a környező területekre. Az úgynevezett röptüzek miatt folyamatos a veszélye annak, hogy újabb bálák gyulladnak meg.
Az esti tájékoztatás szerint a lángok addigra mintegy 6 ezer tonna bálát emésztettek fel, miközben a tűzoltók további 20 ezer tonna takarmány megmentésén dolgoznak.
A rendkívüli igénybevétel miatt az este folyamán több egységet ideiglenesen visszavontak pihenésre, azonban az éjszaka során ismét szolgálatba állnak, hogy leváltsák a jelenleg dolgozó rajokat. A szolgálati csoportok váltása is már a káreset helyszínén történik.
A tűzoltóság szerint a beavatkozás biztosan átnyúlik a következő napra, de nem kizárt, hogy a tűz teljes eloltása több napot is igénybe vesz. Mindeközben a helyi egységek abban bíznak, hogy a térségben nem történik újabb súlyos káreset, hiszen jelenleg jelentős erőket köt le az áporkai tűz oltása.
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