Életveszély

Drámai életmentés a Dunán: rendőrök és mentők együtt hoztak vissza az életbe egy nőt

A sodródó nő már eltűnt a víz alatt, amikor a közös kutatás során rátaláltak, majd hosszú újraélesztéssel sikerült megmenteni az életét. 2026.07.19 14:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közös életmentő akciót hajtott végre az Országos Mentőszolgálat és a Vízirendészet, miután egy járókelő hajnalban segélykiáltásokat hallott a Dunából.



A bejelentő egy középkorú nőt látott sodródni a folyóban, aki segítségért kiáltott és kétségbeesetten próbált a felszínen maradni. Miközben a segélyhívás zajlott, a nő elmerült, és eltűnt a víz alatt.



A helyszínre perceken belül megérkeztek a vízirendészek és a Központi Rohamkocsi mentőegysége. A rendőrök hajóval kutatták át a Dunát, miközben a mentők a rakpartról, nagy teljesítményű keresőlámpákkal pásztázták a vízfelszínt.



A kitartó keresés végül eredményre vezetett: a sodródó nőt sikerült megtalálni, azonban ekkor már nem mutatott életjeleket. A vízirendészek a hajó fedélzetére emelték, és azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak.



A kikötőben a mentők emelt szintű ellátással folytatták az életmentést, a rendőrök pedig végig segítették a beavatkozást. Az összehangolt munkának köszönhetően sikerült visszaállítani a nő keringését.



A beteget stabil keringéssel, altatva és lélegeztetve szállították kórház sürgősségi osztályára. Az Országos Mentőszolgálat a beavatkozást a rendőrök és a mentők példaértékű együttműködésének tulajdonította.