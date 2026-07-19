Életveszély
Drámai életmentés a Dunán: rendőrök és mentők együtt hoztak vissza az életbe egy nőt
A sodródó nő már eltűnt a víz alatt, amikor a közös kutatás során rátaláltak, majd hosszú újraélesztéssel sikerült megmenteni az életét.2026.07.19 14:17ma.hu
Közös életmentő akciót hajtott végre az Országos Mentőszolgálat és a Vízirendészet, miután egy járókelő hajnalban segélykiáltásokat hallott a Dunából.
A bejelentő egy középkorú nőt látott sodródni a folyóban, aki segítségért kiáltott és kétségbeesetten próbált a felszínen maradni. Miközben a segélyhívás zajlott, a nő elmerült, és eltűnt a víz alatt.
A helyszínre perceken belül megérkeztek a vízirendészek és a Központi Rohamkocsi mentőegysége. A rendőrök hajóval kutatták át a Dunát, miközben a mentők a rakpartról, nagy teljesítményű keresőlámpákkal pásztázták a vízfelszínt.
A kitartó keresés végül eredményre vezetett: a sodródó nőt sikerült megtalálni, azonban ekkor már nem mutatott életjeleket. A vízirendészek a hajó fedélzetére emelték, és azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak.
A kikötőben a mentők emelt szintű ellátással folytatták az életmentést, a rendőrök pedig végig segítették a beavatkozást. Az összehangolt munkának köszönhetően sikerült visszaállítani a nő keringését.
A beteget stabil keringéssel, altatva és lélegeztetve szállították kórház sürgősségi osztályára. Az Országos Mentőszolgálat a beavatkozást a rendőrök és a mentők példaértékű együttműködésének tulajdonította.
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