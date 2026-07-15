Tűzvész
Leégett a legelő a törökbálinti tűzvészben - sürgős segítséget kér az állatotthon
A tűzvész után a nyár közepén már a télre félretett takarmányt kell etetniük az állatokkal, ezért adományokat kérnek.2026.07.15 18:21ma.hu
Súlyos veszteség érte a Kincses-Sziget Állatotthon Alapítványt: a mai tűzesetben a mentett állatokat ellátó legelők jelentős része leégett.
Az alapítvány közlése szerint a tűz a diósdi laktanyától egészen a Tétényi-fennsíkig terjedő területen pusztította el az aljnövényzetet, így az állatok legfontosabb legelői is megsemmisültek.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hónapok óta tartó aszály miatt már eddig is nehéz volt elegendő takarmányt biztosítani. A tűz után azonban kénytelenek a télre félretett szénát is felhasználni, ami komoly kihívást jelent a következő hónapokra.
Az állatotthon ezért sürgősen friss, leveles faágakat, zöldség- és gyümölcshulladékot, fűkaszálékot, valamint szénát kér mindenkitől, aki tud segíteni.
Az alapítvány külön köszönetet mondott a Pistályi önkénteseknek, a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak, akik többórás megfeszített munkával fékezték meg a lángokat.
Az állatotthon felhívta a figyelmet arra is, hogy juhai nemcsak mentett állatok, hanem fontos szerepet töltenek be a Tétényi-fennsík természetvédelmi területének kezelésében is. Legeltetésükkel hozzájárulnak a védett élőhelyek fenntartásához és a természeti értékek megőrzéséhez.
Az alapítvány arra kéri a lakosságot, hogy aki takarmánnyal vagy anyagi támogatással segíteni tud, most különösen nagy segítséget jelenthet az állatok biztonságos ellátásában.
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