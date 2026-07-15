Tragédia

Ezért ne másszatok soha vonatra, villanyoszlopra! - megrázó történettel figyelmeztetnek a mentők

Újabb tragédia történt a hétvégén: két fiatal felmászott egy vasúti szerelvény tetejére, ahol a felsővezeték 25 ezer voltos feszültsége áramütést okozott. Az egyikük a helyszínen életét vesztette, míg a másikért az orvosok továbbra is küzdenek.



Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet a magasfeszültség életveszélyére, és megosztotta Soma történetét, aki négy évvel ezelőtt hasonló balesetet szenvedett.



Soma 15 éves volt, amikor a sárospataki vasútállomáson barátja felmászott egy tehervagon tetejére, ahol halálos áramütés érte. A fiú habozás nélkül utána indult, hogy segítsen rajta, de őt is elérte a nagyfeszültség.



Testének több mint 50 százaléka megégett, hosszú heteken át életveszélyes állapotban feküdt kórházban. Azóta számos műtéten, bőrátültetésen és rehabilitáción esett át, gyógyulása pedig négy évvel a baleset után is tart.



Soma ma azért beszél nyilvánosan a történetéről, hogy más fiatalok ne kövessék el ugyanazt a hibát.



„Mindig, minden körülmények között a lehető legtávolabb legyetek a nagyfeszültségtől. Rengeteg vagány dolog van a világban, de vonat tetejére mászni vagy nagyfeszültségű vezetéket megközelíteni nem vagány!” – üzeni.



A mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy a tragédiához nem szükséges megérinteni a vezetéket. A vasúti felsővezetékben lévő 25 ezer voltos feszültség akár két méteres távolságból is átívelhet a levegőn, és halálos áramütést okozhat.



A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a nyári szünetben különösen beszéljenek gyermekeikkel a vasúti környezet veszélyeiről. A vonatok tetejére felmászni vagy a felsővezeték közelébe menni minden esetben életveszélyes, és egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat.