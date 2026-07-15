Balesetveszély

Másodperceken múlt a tragédia a Dunán - két kajakost mentettek ki a viharban

Újabb életveszélyes helyzet alakult ki július 6-án a Római-partnál, ahol két kajakos került bajba a Dunán a hirtelen érkező vihar miatt.



A beszámoló szerint a mentők egy nagygéphajó kürtje és egy járókelő nő segélykiáltása nyomán figyeltek fel a két fiatalra, akik a hajózóút pesti oldalán sodródtak. Az egyik kajak már teljesen felborult, a másik pedig félig elsüllyedt.



A helyzetet tovább súlyosbította, hogy egy újabb nagygéphajó közeledett feléjük, ezért a közelben tartózkodó mentők azonnal megszakították munkájukat, és az Indián Vízitúra nyári táboraiban használt kísérő motorcsónakkal indultak a segítségükre.



A két bajbajutott kajakost sikerült biztonságban kimenteni, majd a partra szállítani. A szervezet tájékoztatása szerint a fiúk egy csónakházból indultak útnak, azonban a viharos szél elsodorta őket a biztonságos partszakasztól. A megmentett kajakosok angol nyelven mondtak köszönetet a segítségért.



A mentésben részt vevő H. Zsombort és a kormányosokat a szervezet nyilvánosan is elismerésben részesíti, és külön köszönetet mondtak annak az ismeretlen nőnek is, aki időben észrevette a bajba került fiatalokat, és segítséget hívott.



A vízitúra-szervezők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy vihar közeledtével minden evezősnek haladéktalanul a part felé kell vennie az irányt, valamint érdemes mindig mentőmellényt viselni, mert az életet menthet.



A szervezet azt is megköszönte az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatását, amelynek köszönhetően a mentéshez használt kísérőhajót időben fel tudták újítani, így az üzembiztos állapotban állt rendelkezésre a riasztás pillanatában.



