Balesetveszély
Másodperceken múlt a tragédia a Dunán - két kajakost mentettek ki a viharban
Egy járókelő és egy hajó kapitányának gyors reakciója segített megakadályozni a bajt a Római-part közelében.2026.07.15 08:03ma.hu
Újabb életveszélyes helyzet alakult ki július 6-án a Római-partnál, ahol két kajakos került bajba a Dunán a hirtelen érkező vihar miatt.
A beszámoló szerint a mentők egy nagygéphajó kürtje és egy járókelő nő segélykiáltása nyomán figyeltek fel a két fiatalra, akik a hajózóút pesti oldalán sodródtak. Az egyik kajak már teljesen felborult, a másik pedig félig elsüllyedt.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy egy újabb nagygéphajó közeledett feléjük, ezért a közelben tartózkodó mentők azonnal megszakították munkájukat, és az Indián Vízitúra nyári táboraiban használt kísérő motorcsónakkal indultak a segítségükre.
A két bajbajutott kajakost sikerült biztonságban kimenteni, majd a partra szállítani. A szervezet tájékoztatása szerint a fiúk egy csónakházból indultak útnak, azonban a viharos szél elsodorta őket a biztonságos partszakasztól. A megmentett kajakosok angol nyelven mondtak köszönetet a segítségért.
A mentésben részt vevő H. Zsombort és a kormányosokat a szervezet nyilvánosan is elismerésben részesíti, és külön köszönetet mondtak annak az ismeretlen nőnek is, aki időben észrevette a bajba került fiatalokat, és segítséget hívott.
A vízitúra-szervezők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy vihar közeledtével minden evezősnek haladéktalanul a part felé kell vennie az irányt, valamint érdemes mindig mentőmellényt viselni, mert az életet menthet.
A szervezet azt is megköszönte az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatását, amelynek köszönhetően a mentéshez használt kísérőhajót időben fel tudták újítani, így az üzembiztos állapotban állt rendelkezésre a riasztás pillanatában.
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