Állatvédelem

Ez a borzalmas látvány fogadta az állatmentőket - több kiscica már nem élte túl

Szívszorító bejegyzésben számolt be legújabb mentéséről a Dombóvári Állatbarát Alapítvány. Az állatvédők szerint egy fáskamrában ellett anyamacskához riasztották őket, ahol megrázó állapotok fogadták őket.



A beszámoló szerint az alomban öt kifejlett kölyök és egy súlyosan fejlődési rendellenességgel született kiscica volt. A méhlepény és az életképtelen magzat miatt az egész alom összetapadt, három kölyök pedig már elpusztult, mire segítség érkezett.



Az egyik még élő kiscicát csak rendkívül óvatos beavatkozással, szikével, csipesszel és ollóval tudták kiszabadítani. A megmentett kölykök közül az egyiknek súlyosan sérült volt a lába, emellett nyüvek is ellepték, ezért azonnali ellátásra szorult. Az állatvédők megtisztították a kicsiket, ellátták sérüléseiket, és speciális táplálékkal etették őket.



Az alapítvány szerint az anyamacska kezdetben nem gondozta a kölyköket, ami az állatvédők szerint előfordulhat, ha az utódok életképtelenek vagy nagyon gyengék. Miután a még élő kiscicákat ellátták és megtisztították, az anya végül elfogadta őket.



A szakemberek ugyanakkor rendkívül óvatosak a kilátásokat illetően. Úgy fogalmaztak, hogy a túlélési esélyek nagyon csekélyek, de amíg a legkisebb remény is megvan, mindent megtesznek a kiscicákért.



A mentett állatok Baranya vármegyéből kerültek hozzájuk. Az alapítvány szerint más szervezetek ezúttal sem tudták vállalni az ellátásukat, ezért ismét rájuk hárult a feladat.



A bejegyzésben az állatvédők ismét hangsúlyozták az ivartalanítás fontosságát. Szerintük számos hasonló tragédia megelőzhető lenne, ha több gazda gondoskodna kedvence felelős ivartalanításáról.



Az alapítvány azt is közölte, hogy állatorvosi tartozásuk már meghaladja az egymillió forintot, miközben a mentett állatok ellátását sok esetben saját jövedelmükből finanszírozzák. Ezért arra kérik az állatbarátokat, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkájukat, illetve osszák meg felhívásukat, hogy minél több emberhez eljusson.