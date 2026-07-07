Baleset
Menet közben esett le a kocsi tetejéről a laptop - segítsen megtalálni a megtalálót
Egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt az út közepén landolt egy céges laptop, amelynek nyomát azóta sem találják.2026.07.07 14:50ma.hu
Segítséget kér egy autós, akinek július 7-én különös baleset során veszett nyoma a céges laptopjának. A készülék a Szentendréről Budapest felé vezető 11-es főúton, közvetlenül a budakalászi leágazás előtt esett le az autó tetejéről.
A tulajdonos beszámolója szerint nem tudott azonnal megállni a forgalmas, kétsávos úton, ezért továbbhajtott, majd biztonságos helyen visszafordult. Összesen három alkalommal is végigjárta az érintett útszakaszt, de a laptopot már nem találta meg.
A bejegyzés szerint valószínű, hogy a készülék megsérült a forgalomban, ennek ellenére a tulajdonos bízik benne, hogy valaki felvette, és vissza tudja juttatni hozzá.
Ezért arra kér mindenkit, aki a megadott időben a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között járt, és esetleg látta vagy felvette a laptopot, hogy jelentkezzen nála. A készülék céges tulajdon, ezért a rajta lévő adatok és maga az eszköz is fontos számára.
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