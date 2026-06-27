Baleset
Csak délután három ember merült el a Dunában. Egyiküket holtan találták meg, két embert továbbra is keresnek
Volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a Dunába.2026.06.27 18:08ma.hu
Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán.
Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a XI. kerületi Kopaszi-gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült.
Volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a Dunába.
"Egy közös bennük: egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra" - írták.
"Harmincnyolc fok van. A következő napokban pedig még nagyobb hőség várható. A forróságban sokan a vízpartot választják, de kérjük, ismeretlen folyószakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe! Ezeken a helyeken a víz kiszámíthatatlan, és még a biztos úszótudás sem jelent védelmet" - figyelmeztettek a szakemberek.
A folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok, az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat, a meder hirtelen mélyülhet, örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezítik a kijutást, a hidegebb víz hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki, így még a jó úszók is pillanatok alatt bajba kerülhetnek.
"Ha úgy látjuk, hogy valaki meggondolatlanul készül bemenni a vízbe, figyelmeztessük a veszélyekre. Lehet, hogy egyetlen mondattal életet mentünk. (...) Ha megtörténik a baj, azonnal hívjunk segítséget a 112-es segélyhívón! Ilyenkor minden másodperc számít" - áll a BRFK Facebook-bejegyzésében.
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