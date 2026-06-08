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A levegőben kapta el a zuhanó férfit a rendőr a Petőfi hídon - videó
Másodperceken múlt egy 25 éves férfi élete: két budapesti rendőr emberfeletti erőfeszítéssel akadályozta meg a tragédiát.2026.06.08 12:22ma.hu
Döbbenetes életmentésről számolt be a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság, miután két rendőr az utolsó pillanatban mentett meg egy 25 éves férfit a Petőfi híd korlátjáról.
A rendőröket június 7-én, vasárnap kora este riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi le akar ugrani a hídról. A helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának két járőre érkezett.
Szilágyi Zsolt rendőr törzsőrmester és Bajkó József Dávid rendőr törzsőrmester óvatosan közelítették meg a korláton ülő férfit, aki lábait már a mélység felé lógatta. Miközben folyamatosan próbálták szóval tartani és megnyugtatni, lassan egyre közelebb kerültek hozzá.
A kritikus pillanat akkor következett be, amikor a férfi egy rövid időre elfordította a tekintetét. Szilágyi Zsolt ekkor megpróbálta elérni őt, a férfi azonban levetette magát a hídról.
A rendőr még időben elkapta az ugró férfi ruházatát, megfogva az ingét és a nadrágját. Társa azonnal segítségére sietett, miközben a férfi már a korláton kívül, a levegőben lógott.
A BRFK tájékoztatása szerint a 25 éves férfi nem kapaszkodott sem a rendőrökbe, sem a híd szerkezetébe, ráadásul folyamatosan küzdött és kapálózott. A két rendőrnek így kellett megtartania a teljes testsúlyával lefelé húzó embert, majd közös erővel visszahúzni őt a korláton belülre.
A testkamerás felvételeken is látható mentés során a rendőrök lélekjelenléte, gyors helyzetfelismerése és fizikai ereje döntő szerepet játszott abban, hogy nem történt tragédia.
A rendőrség közleményében külön gratulált a két egyenruhásnak, hangsúlyozva, hogy valóban másodperceken múlt egy ember élete.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, segítséget kérhet a nap 24 órájában ingyenesen hívható 116-123-as lelki elsősegély-szolgálat telefonszámán.
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