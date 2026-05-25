Erőszak

Szétverték az éjszaka a fél Bikás parkot - betörték egy népszerű söröző teraszát

Komoly károkat okozott egy férfi a Bikás parkban, a Jónás Craft Beer & Food ideiglenesen nem tudott kinyitni.

2026.05.25 20:12ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Szomorú hírről számolt be a Jónás Craft Beer & Food: az éjszaka folyamán súlyos rongálás történt a vendéglátóhely teraszán, miközben a Bikás park több pontján is károkat okoztak.

Az étterem közlése szerint a rendőrség gyorsan elfogta az elkövetőt, aki azóta pszichiátriai kezelés alá került. A helyreállítás és a takarítás azonban időigényesnek bizonyult, ezért a vendéglátóhely kénytelen volt késleltetni a nyitást.

A dolgozók már kora reggel megkezdték a károk felszámolását, hogy mielőbb visszaállhasson a megszokott működés. A pontos nyitási időről későbbre ígértek tájékoztatást.

A Jónás Craft Beer & Food ugyanakkor nemcsak a rongálásról írt, hanem egy fontos társadalmi problémára is felhívta a figyelmet. Bejegyzésükben hangsúlyozták: az eset ismét rámutat arra, milyen komolyan kell venni a mentális egészség kérdését.

A vendéglátóhely arra kérte követőit, hogy figyeljenek oda egymásra, legyenek türelmesek környezetükben élőkkel, hiszen sokszor nem látható, ki milyen belső harcokat vív.

A történtek gyorsan együttérző reakciókat váltottak ki a közösségi médiában. Sokan támogatásukról biztosították a vendéglátóhelyet, és reményüket fejezték ki, hogy hamar sikerül helyreállítani a károkat.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.