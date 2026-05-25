Erőszak

Szétverték az éjszaka a fél Bikás parkot - betörték egy népszerű söröző teraszát

Szomorú hírről számolt be a Jónás Craft Beer & Food: az éjszaka folyamán súlyos rongálás történt a vendéglátóhely teraszán, miközben a Bikás park több pontján is károkat okoztak.



Az étterem közlése szerint a rendőrség gyorsan elfogta az elkövetőt, aki azóta pszichiátriai kezelés alá került. A helyreállítás és a takarítás azonban időigényesnek bizonyult, ezért a vendéglátóhely kénytelen volt késleltetni a nyitást.



A dolgozók már kora reggel megkezdték a károk felszámolását, hogy mielőbb visszaállhasson a megszokott működés. A pontos nyitási időről későbbre ígértek tájékoztatást.



A Jónás Craft Beer & Food ugyanakkor nemcsak a rongálásról írt, hanem egy fontos társadalmi problémára is felhívta a figyelmet. Bejegyzésükben hangsúlyozták: az eset ismét rámutat arra, milyen komolyan kell venni a mentális egészség kérdését.



A vendéglátóhely arra kérte követőit, hogy figyeljenek oda egymásra, legyenek türelmesek környezetükben élőkkel, hiszen sokszor nem látható, ki milyen belső harcokat vív.



A történtek gyorsan együttérző reakciókat váltottak ki a közösségi médiában. Sokan támogatásukról biztosították a vendéglátóhelyet, és reményüket fejezték ki, hogy hamar sikerül helyreállítani a károkat.