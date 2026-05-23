A lángok közül mentették ki Süti cicát: a mentők még az idős macskát sem hagyták magára

Egy veszprémi lakástűz után a mentők nemcsak az édesanyát és gyermekét látták el, hanem a füstöt belélegző 18 éves cicát is megmentették. 2026.05.23 18:04 ma.hu

Megható mentés történt egy Veszprém vármegyei lakástűznél, ahol az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy idős macska életéért is küzdöttek.



A tűz egy tömbház egyik lakásában csapott fel. Az ott tartózkodó édesanya és kisfia még időben ki tudtak menekülni az égő otthonból, ám 18 éves cicájuk, Süti bent rekedt a füsttel teli lakásban.



A helyszínre perceken belül megérkeztek a mentők és a tűzoltók. Miközben a mentők az anyukát és gyermekét vizsgálták meg, a tűzoltók sikeresen kimentették a macskát is az épületből.



A beszámoló szerint Süti rossz állapotban került elő a füstös lakásból, ezért a mentők azonnal megkezdték az ellátását. Oxigént kapott, miközben a megijedt állatot simogatással próbálták megnyugtatni.



A gondoskodásnak köszönhetően a cica állapota gyorsan javult, így végül stabil állapotban adhatták át a helyszínen segítőknek, amíg gazdáit kórházba szállították.



Az édesanya később levélben mondott köszönetet a mentőknek az emberi és együttérző segítségért. Azt is megírta: azóta mindenki hazatért, és már Süti cica is jól van.



Az Országos Mentőszolgálat a történet kapcsán kiemelte: a mentésben résztvevő bajtársak példamutató emberségről tettek tanúbizonyságot.