A lángok közül mentették ki Süti cicát: a mentők még az idős macskát sem hagyták magára
Egy veszprémi lakástűz után a mentők nemcsak az édesanyát és gyermekét látták el, hanem a füstöt belélegző 18 éves cicát is megmentették.2026.05.23 18:04ma.hu
Megható mentés történt egy Veszprém vármegyei lakástűznél, ahol az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy idős macska életéért is küzdöttek.
A tűz egy tömbház egyik lakásában csapott fel. Az ott tartózkodó édesanya és kisfia még időben ki tudtak menekülni az égő otthonból, ám 18 éves cicájuk, Süti bent rekedt a füsttel teli lakásban.
A helyszínre perceken belül megérkeztek a mentők és a tűzoltók. Miközben a mentők az anyukát és gyermekét vizsgálták meg, a tűzoltók sikeresen kimentették a macskát is az épületből.
A beszámoló szerint Süti rossz állapotban került elő a füstös lakásból, ezért a mentők azonnal megkezdték az ellátását. Oxigént kapott, miközben a megijedt állatot simogatással próbálták megnyugtatni.
A gondoskodásnak köszönhetően a cica állapota gyorsan javult, így végül stabil állapotban adhatták át a helyszínen segítőknek, amíg gazdáit kórházba szállították.
Az édesanya később levélben mondott köszönetet a mentőknek az emberi és együttérző segítségért. Azt is megírta: azóta mindenki hazatért, és már Süti cica is jól van.
Az Országos Mentőszolgálat a történet kapcsán kiemelte: a mentésben résztvevő bajtársak példamutató emberségről tettek tanúbizonyságot.
