Erőszak

Húsz évre ítélték a nevelt lányait szexuálisan bántalmazó Fejér vármegyei férfit

A Székesfehérvári Törvényszék húsz év fegyházra ítélt egy Fejér vármegyei férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt; az ítélet nem jogerős - közölte a Fejér Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A vádirat szerint a férfi élettársának gyermekeivel 2017-től 2020-ig erőszakkal, a kiskorú sértettek védekezésre képtelen állapotát kihasználva, illetve fenyegetéssel szexuális cselekményt végzett.



A férfi az egyik gyermeket rendszeresen bántalmazta, megalázó módon megbüntette, az emberi méltóságát súlyosan sértő kifejezésekkel illette, acélbetétes bakanccsal rugdosta.



A férfi 2020-ban az egyik gyermek barátnőjével - védekezésre képtelen állapotát kihasználva - szexuális cselekményt végzett.



A közlemény szerint a férfi a szülői felügyeletből eredő kötelezettségét súlyosan megszegte és a kiskorú sértettek pszichés és fizikai fejlődését veszélyeztette.



A bíróság a fegyházbüntetés kiszabása mellett a férfit tíz évre eltiltotta a közügyektől, továbbá végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kerülne kapcsolatba, továbbá kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.



Az ítélet nem jogerős, miután a vádlott és védője fellebbezett.