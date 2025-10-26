Tragédia
Ártatlanul börtönbe zárták, kártérítés járt volna neki - most holtan találták egy elhagyatott házban
Tragikus fordulatot vett egy évek óta húzódó igazságtalanság története: egy romániai férfit, akit korábban jogerős ítélet nélkül tartottak börtönben Magyarországon, majd végül felmentettek, holtan találtak egy Brassó melletti elhagyatott házban. A férfi 819 napot töltött börtönben, és 7 millió forint kártérítés járt volna neki az elszenvedett sérelmekért - ám a pénzt már nem vehette át.2025.10.26 09:09ma.hu
Az esetet az RTL Híradó tárta fel. A férfi a 2010-es évek közepén hajléktalanként élt Budapesten, ahol akkori párjával egy romos épületben húzták meg magukat. 2017 decemberében a nőt brutálisan meggyilkolták: a boncolás szerint valaki hosszú perceken át ütötte, rúgta, majd bottal és jégkaparóval is bántalmazta. A testén több mint ötven sérülést találtak, amelyek közül több halálosnak bizonyult.
A gyilkosság után a rendőrség a nő élettársát tartóztatta le, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg. A férfi végig tagadta, hogy köze lett volna a támadáshoz, de ennek ellenére közel két és fél évet töltött előzetes letartóztatásban és börtönben. Csak évekkel később, jogerős ítélettel mentették fel minden vádpont alól, kimondva, hogy ártatlanul volt fogságban.
Felmentése után a férfi kártérítési pert indított a magyar állam ellen. A bíróság 5,7 millió forintot ítélt meg számára, ami a késedelmi kamatokkal együtt 7 millió forintra emelkedett. Az összeget azonban már nem sikerült átadni neki: ügyvédei fél évvel ezelőtt szerették volna elutalni a pénzt, ám addigra a férfi nyomtalanul eltűnt.
A keresés hónapokig tartott, mígnem október elején a román hatóságok bejelentették, hogy egy Brassó közelében fekvő elhagyatott házban rábukkantak a férfi holttestére. A rendőrség emberölés gyanújával indított nyomozást, vagyis nem zárják ki, hogy a férfit megölték.
Az RTL információi szerint a férfinak van egy Svédországban élő fia, aki a hagyatéki eljárás lezárása után örökölheti a 7 millió forintos kártérítést.
