Erőszak
Vádat emeltek egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy diákot Borsodban
A fiú bal kezét hátra csavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte.2025.10.24 10:11MTI
Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy kiskorú diákot egy borsodi kisvárosban - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője szerdán az MTI-vel.
Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a férfi múlt év november végétől idén márciusig dolgozott kollégiumi nevelőként a borsodi kisvárosban működő középfokú oktatási intézményben. Márciusban egy éjszakai szolgálat alatt szóváltásba került az egyik szobában lakó kiskorú diákkal, majd a fiú bal kezét hátra csavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte.
A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Mivel a vádlott a cselekmény elkövetésekor szolgálatban lévő kollégiumi felügyelő volt, így közfeladatot ellátó személynek minősül és közfeladatának ellátása alatt bántalmazta a kollégistát - írta a helyettes sajtószóvivő, hozzátéve, hogy az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:14 Trump megteszi, amit Brüsszel nem tudott: Megszünteti az orosz olajat Európában
- 11:14 Készenléti rendőrség: nagymamájánál bujkált a körözött drogdíler
- 10:11 Vádat emeltek egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy diákot Borsodban
- 9:09 Boris Johnson: a gyerekek nagyon nagy árat fizettek a társadalom többi tagjának megóvásáért
- 8:08 Meteorológia: mintegy 15 Celsius-fokos különbség alakult ki az országon belül csütörtökön
- 7:06 Kiss Ambrus: a főváros felkészült a téli krízishelyzetre
- 6:20 Változékony, szeles idő lesz a hosszú hétvégén, többször eshet az eső
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06