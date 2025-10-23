Baleset
Szolnoki buszbaleset - Lázár János: a járművezető rosszulléte okozhatta a balesetet
A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között 5 kiskorú utas is van.2025.10.23 14:25MTI
Lázár János miniszter szerint a járművezető rosszulléte okozhatta a szerdai szolnoki buszbalesetet. Az építési és közlekedési tárca vezetője a Facebook-oldalán beszámolt arról: arra utasította a MÁV-csoportot, hogy fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.
"A szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény. Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált" - fogalmazott bejegyzésében a miniszter.
Lázár János az orvosi vizsgálatok alapján azt írta: a balesetnek 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között 5 kiskorú utas is van, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős nő, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.
"A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől - tehát a felelősség kérdésének tisztázástól - függetlenül már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek" - tette hozzá.
Ezért arra kérte a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email-címen.
Lázár János minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt, a mentésben részt vevő szervezeteknek és polgároknak pedig megköszönte a segítségüket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrségi honlapon azt írta, hogy a helyi járatú autóbuszautó busz szerda reggel 8 óra előtt Szandaszőlős irányából Szolnok belvárosa felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között, a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.
A Szolnoki Rendőrkapitányság az ügyben tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást - közölték.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.
