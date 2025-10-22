Baleset
Huszonhárman sérültek meg a szolnoki buszbalesetben
Az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.2025.10.22 13:06MTI
Huszonhárom embert - tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket - szállítottak kórházba a mentők szerda reggel a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel. A rendőrség tájékoztatása szerint a helyi járatú autóbusz a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött, a jármű az épület azon részébe csapódott, ahol nem tartottak órát; a sérültek egyike egy gyalogos volt.
Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél vol. Többen könnyen sérültek - tette hozzá.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrségi honlapon azt írta, hogy az autóbusz 8 óra előtt Szandaszőlős irányából Szolnok belvárosa felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között, a Tisza-hídról lehajtva, a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A balesettel érintett útszakaszt egy időre lezárták.
A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást - közölték.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt írta, hogy a busz áramtalanítását és a baleset során kidőlt fa eltávolítását szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre érkeztek a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a társhatóságok szakemberei is.
Az iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni - írták.
