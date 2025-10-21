Iparkatasztrófa
Mol: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított
Cáfolta azokat a sajtóban megjelent híreket, hogy robbanás történt volna az üzemben.2025.10.21 12:10MTI
Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán - jelentette ki a Mol Magyarország szóvivője kedden sajtótájékoztatón Budapesten, hozzátette, a katasztrófavédelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében.
Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.
Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.
Pulay Krisztián újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a tűz a finomító három desztillációs üzemének egyikében keletkezett. Ide fut be először a kőolaj a finomítás folyamatában, itt választják szét az alapanyagot forráspont szerint különböző komponensekre, amelyeket azután különböző más üzemekbe irányítanak további feldolgozásra.
Az üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként egyszerre 20 ember, sem a tűz keletkezése előtt, sem közben, sem az oltás során nem sérült meg senki - hangsúlyozta. Egyben cáfolta azokat a sajtóban megjelent híreket, hogy robbanás történt volna az üzemben.
Közlése szerint vészhelyzetben fáklyára engedik a keletkező gázokat, ami erős hanghatással jár. Az ügyvezető igazgató szerint ezt a hanghatást észlelhették robbanásként a környéken.
Úgy látják, hogy az ellátási láncot nem befolyásolja a tűzeset, de erről azt követően tudnak biztosat mondani, ha felmérték a károkat - mondta.
Végül hangsúlyozta, hogy a tűz által érintett egység fontos, ám a finomító egészét tekintve nem kritikus üzem. A tűz miatt elrendelt vészhelyzeti leállás, illetve a tűz megfékezése után a társaság munkatársai megkezdték a finomító újraindítását.
