Bűncselekmény

KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen

Az eljárásról további tájékoztatást a nyomozás érdekében jelenleg nem adnak.

2025.10.19 06:52MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást.

"Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti" - írták.

A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja.

A főügyészség közlése szerint "az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható".

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.