Bűncselekmény
KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen
Az eljárásról további tájékoztatást a nyomozás érdekében jelenleg nem adnak.2025.10.19 06:52MTI
Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).
A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást.
"Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti" - írták.
A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja.
A főügyészség közlése szerint "az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható".
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:53 Rablás a Louvre-ban - ellopták a Napóleonhoz köthető ékszerek egy részét
- 6:52 KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen
- 22:56 Elhunyt Lilike, Magyarország legrégebben telelő gólyája
- 20:43 Életveszélyes helyzet Bük közelében: magasfeszültségű vezeték zuhant egy traktorra - videó
- 18:37 Lerobbant egy társasház egy része Bukarestben - videó
- 16:31 Szívmelengető pillanat a vadkamerán: önfeledten ugráló őzgida a Kárpátokban
- 14:27 Patkányméreggel akarták megölni Blacket, a hős mentőkutyát Jászberényben
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06