Állatkínzás

Patkányméreggel akarták megölni Blacket, a hős mentőkutyát Jászberényben

Kolbászba rejtett patkányméreggel próbálták elpusztítani Blacket, a mentőkutyát, aki 2023-ban a törökországi földrengés után tizenegy túlélő megtalálásában segített. A támadás szerencsére nem járt tragédiával, a kutya gazdájának szülei időben felfedezték a csalétket. 2025.10.18 14:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sokkoló eset rázta meg a jászberényi állatbarátokat: ismeretlen tettesek mérgezett kolbászt dobtak be egy udvarra, ahol Black, a hétéves labrador retriever élt. A kutya nem egy hétköznapi házi kedvenc – ő is tagja volt annak a magyar mentőcsapatnak, amely 2023-ban a több mint 40 ezer halálos áldozatot követelő törökországi földrengés helyszínén dolgozott, és tizenegy embert segített kimenteni a romok alól.



A gazda, Mező Marcell az RTL-nek elmondta, hogy a szerencsén múlt minden. Október 12-én éppen edzésről tért haza, amikor szülei már megtalálták a gyanús kolbászdarabot az udvaron. „Nagy szerencse, hogy ők találták meg, ugyanis általában úgy szoktam hazamenni, hogy először beengedem a kutyát, és aztán pakolok be a kocsiból” – nyilatkozta. Ha a kutya került volna előbb a kertbe, könnyen végzetes lehetett volna számára a mérgezett falat.



Black rendszeresen jár a Kutyákkal az Életért Alapítvány jászberényi telepére tréningezni, és gazdájával együtt a mentőkutyás közösség egyik elismert tagja. A történtek így nemcsak a családot, hanem az egész mentőkutyás társadalmat megrázták.



A rendőrség az ügyben állatkínzás bűntette miatt indított eljárást, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Az eset ismét rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat az állatok ellen irányuló szándékos kegyetlenség – ezúttal azonban egy hős kutya életét sikerült megmenteni.