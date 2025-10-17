Budapesti békecsúcs

A TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában.

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, valamint Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában - közölte a szervezet.

Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja.

A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést, a nemzetközi protokolloknak megfelelően - a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal - gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról - írták.

