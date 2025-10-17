Erőszak

Két, emberrablás miatt körözött személyt hoztak haza Mexikóból

Két, csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt körözött magyar állampolgárt egy nőt és egy férfit adott ki Mexikó a magyar hatóságoknak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján pénteken.



A gyanúsítottakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján. A kiadatásra azt követően került sor, hogy az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) az Interpol csatornáin keresztül megszervezte a hazaszállításukat - tartalmazza a közlemény.



A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a NEBEK munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen - fogalmaztak.



A művelet ismét rávilágít arra, hogy a nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően nincs olyan pont a világon, ahol a bűnelkövetők tartósan elrejtőzhetnének az igazságszolgáltatás elől - írta az ORFK.