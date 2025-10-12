Bűncselekmény

Csaknem 14 kilogramm kanabiszt találtak egy osztrák férfi autójában Kapuváron

A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek, ami kimutatta a THC fogyasztását.

2025.10.12 12:54MTI
Csaknem 14 kilogramm kannabiszt találtak egy osztrák férfi autójában egy kapuvári benzinkúton, akihez azért hívtak rendőrt, mert nem tudta kifizetni az üzemanyag árát - tudatta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihez.

A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert azt az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták.

Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek, ami kimutatta a THC fogyasztását.

Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

