Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A 11 éves fiút és 13 éves lányt a rendőrök nagy erőkkel keresik.

2025.10.12 10:00
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság 01110-157/637/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű.

Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.

Fényképük a rendőrség honlapján tekinthető meg >>>

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

