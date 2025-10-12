Csellengők
Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből - a rendőrség a lakosság segítségét kéri
A 11 éves fiút és 13 éves lányt a rendőrök nagy erőkkel keresik.2025.10.12 10:00ma.hu
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság 01110-157/637/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin ügyében.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.
Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű.
Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.
Fényképük a rendőrség honlapján tekinthető meg >>>
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:00 Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből - a rendőrség a lakosság segítségét kéri
- 8:53 Titkos alagutakat találtak az egyiptomi piramisok alatt
- 6:40 Megfejtették a moaik rejtélyét
- 22:45 Panyi Miklós: további könnyítések érkeznek az Otthon Start hitelprogramban
- 20:25 Elhunyt Diane Keaton, Hollywood különc múzsája
- 18:41 India Buddha-ereklyéket adományozott Oroszországnak
- 16:13 Lövöldözés rázta meg a németországi Gießent - több sebesült, a gyanúsítottat elfogták
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06