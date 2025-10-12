Csellengők

Eltűnt egy testvérpár a XI. kerületből - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság 01110-157/637/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin ügyében.



A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi lakóhelyükről ismeretlen helyre távoztak. A rendőrök jelenleg is keresik őket.



Pádár József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű.



Pádár Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű.



Fényképük a rendőrség honlapján tekinthető meg >>>



A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Pádár József és Pádár Erzsébet Katalin tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.