Bűncselekmény

Csaknem százmilliós csalás miatt emeltek vádat egy zalai pénzügyi tanácsadó ellen

A vádlott az ügyfelei bizalmát kihasználva 2018-ban arra vette rá őket, hogy különböző befektetési céllal nagyobb összegű készpénzt adjanak át neki. 2025.10.11 06:23 MTI

Több ügyfelétől összesen csaknem százmillió forintot csalt ki az a pénzügyi tanácsadó, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.



Németh Eszter közlése szerint a 44 éves zalaegerszegi férfi a 2010-es években a pénzügyi szektorban elsősorban biztosításközvetítőként, pénzügyi tanácsadóként tevékenykedett különböző gazdasági társaságoknál. A munkája révén olyan személyekkel is kapcsolatba került, akik jelentősebb megtakarítással vagy vagyonnal rendelkeztek, és akik megbíztak a vádlott pénzügyi ismereteiben és jártasságában, tanácsot is kértek tőle a pénzeszközeik befektetési lehetőségét illetően.



A vádlott az ügyfelei bizalmát kihasználva 2018-ban arra vette rá őket, hogy különböző befektetési céllal nagyobb összegű készpénzt adjanak át neki. Az ígért befektetési lehetőségek - biztosítási szerződések, kriptovaluta-üzletek, egyéb vállalkozások - azonban csak a megtévesztést szolgálták, a három sértettől átvett összesen 36,6 millió forintot a férfi saját céljaira használta.



A tájékoztató szerint a vádlott egy további sértettől az anyagi nehézségeire hivatkozva kért és kapott kölcsön több részletben összesen 60 millió forintot, miközben tisztában volt azzal, hogy a pénzt nem tudja visszafizetni. A sértett határozott fellépésének és a feljelentés kilátásba helyezésének köszönhetően a vádlott 2023-ban több részletben teljes egészében visszafizette a 60 millió forintot.



A férfival szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat börtönbüntetés kiszabását indítványozva, továbbá kezdeményezte a biztosításközvetítői és pénzügyi tanácsadói tevékenységtől mint foglalkozástól való eltiltását is.