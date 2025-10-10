Bűncselekmény
Mikróba rejtette a zsákmányt - lopáson kapták a járási hivatal vezetőjét
A történet keserű tanulsága talán az, hogy a hatalommal járó státusz sem jelent védelmet a hétköznapi gyarlóság ellen.2025.10.10 10:10ma.hu
Pikáns botrány rázta meg a nógrádi közéletet: lopáson kapták a Rétsági Járási Hivatal vezetőjét, aki nem kevesebb, mint ötvenezer forintnyi árut próbált elrejteni egy mikrohullámú sütőben, mielőtt a kasszához ért volna. A 444.hu információi szerint a kormánytisztviselő egy balassagyarmati üzletben próbálta eljátszani a „becsületes vásárlót”, de az akció csúfos véget ért – a pénztárnál ugyanis lebukott.
A történet már önmagában is filmszerű: a hivatalvezető állítólag gondosan elhelyezte az árukat a mikró belsejében, majd a háztartási gépet a kosarába téve indult fizetni. Azonban a bolti biztonsági rendszer és a figyelmes eladók gyorsan kiszúrták, hogy valami nem stimmel – a készülék belseje ugyanis nem csak a gyárilag járó üres levegőt tartalmazta. A lopási kísérlet így nemcsak lebukással, de országos botránnyal is végződött.
Az ügyészség közlése szerint a hivatalvezető beismerte a lopást, ami különösen kellemetlen helyzetbe hozta nemcsak saját magát, hanem a hivatalt is, amelyet eddig ő irányított. A minisztérium sem maradt tétlen: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a 24.hu-nak megerősítette, hogy a vezetőt felmentik tisztségéből, amint a hivatalos iratok megérkeznek.
A közösségi médiában az eset villámgyorsan mémmé vált: sokan viccelődtek azzal, hogy „meleg helyzetbe került” a hivatalvezető, míg mások ironikusan megjegyezték, hogy „mikróban sütötte el” a karrierjét.
