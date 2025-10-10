Vízibaleset

Meghúztak egy hajót Esztergomnál - képek

Anyagi kárral járó baleset történt a Dunán, az Erzsébet park közelében: egy szállodahajó nekiütközött az exKomárom nevű állóhajónak. A szerencsére személyi sérülés nélkül záruló incidens komoly riadalmat keltett a part mentén tartózkodók és a hajó személyzete körében.



A jelenlegi információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródott neki az állóhajónak, és az ütközés következtében az exKomárom oldala megsérült. A hajótest külső burkolatán jól látható nyomokat hagyott az ütközés, de a kár mértéke egyelőre nem ismert. A vízirendészet munkatársai azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát.



A Duna ezen szakaszán különösen forgalmas a vízi közlekedés, hiszen a szállodahajók és városnéző járatok rendszeresen közlekednek a fővárosi rakpartok között.



Bár a baleset nem járt sérüléssel, a javítás és a vizsgálat várhatóan napokig eltarthat.



Az exKomárom állóhajó – amely korábban Komáromnál szolgált, majd Budapestre került – az utóbbi években kulturális és vendéglátóhelyként működött, így a hajó sérülése nemcsak műszaki, hanem gazdasági következményekkel is járhat. A fenntartó közleményében megköszönte a gyors rendőri és vízügyi beavatkozást, valamint jelezte, hogy a hajó a vizsgálatok lezárásáig nem fogad látogatókat.