Erőszak
Azonnali hatállyal elbocsátottak egy beteget bántalmazó mentőst - videó
Fejbe rúgta a mentős a hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson.2025.10.09 18:49ma.hu
Videón, amint a mentős a megbilincselt embert teljes erőből megrúgja. Úgy tudni, hogy a férfi korábban a vonat elé akart ugrani, a vasutasok emiatt hívtak mentőt. Meg is bilincselték, mielőtt a rúgás érte. A rendőrség nyomoz, a mentőst elbocsátják.
Azonnal hatállyal megszüntette az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) annak a mentősnek a munkaviszonyát, aki brutálisan bántalmazott egy férfit kedden Heves vármegyében - közölte az OMSZ.
Azt írták: kedd este egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében.
"Az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, ilyen ember nem lehet többé tagja a mentők közösségének" - írták.
Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, egyúttal feljelentést tesznek, az ügyben büntetőeljárás indul - közölték.
Hozzátették: az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít - olvasható a közleményben.
